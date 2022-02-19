«Ненадолго - только переночевать!»: первые беженцы с Донбасса прибыли в Ростовскую область

Женщины признают, что с маленькими детьми просто не могли оставаться дома. Фото: Александр Кочетов
Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область. Эвакуированных жителей Донецкой народной республики заселяют в пансионат в Неклиновском районе. Кадры появились в распоряжении «КП — Ростов-на-Дону».
«ОСТАВАТЬСЯ С МАЛЫШАМИ - ОПАСНО»
Школьные автобусы и маршрутки подъезжают к пансионату «Звезда» в Неклиновском районе. Из желтых и белых «ПАЗов» люди выходят медленно: спускают маленьких детей, помогают старикам, вытаскивают тяжелые сумки со всем необходимым, что успели взять.
Женщины пенсионного возраста рассказали, что приехали с внуками. Видно, что они устали, но взволнованы.
Первые 80 автобусов пересекли границу Ростовской области. Фото: Александр Кочетов
- Только с внуками приехала. Дочка осталась, - делится одна из прибывших. - Обстановка напряженная. Точно на данный момент не знаю, но напряженная.
- Оно временами идет, а временами нет, - добавляет вторая. - Но оставаться там с такими малышами опасно.
Беженцы надеются, что скоро смогут вернуться домой. Фото: Александр Кочетов
"ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛО, КУДА ВЕРНУТЬСЯ"
Люди, в основном, даже не предполагают, сколько времени им придется пробыть здесь - на Дону, и когда они смогут вернуться в свои дома. На вопрос журналиста, большинство растерянно пожимает плечами.
- Сами не знаем, - говорит одна из бабушек с внуками.
- Хотелось бы ненадолго, потому что у самих и родители там, и дома остались, - комментирует женщина чуть старше тридцати. - Главное - чтобы было, куда вернуться.
За ночь Ростовская область развернет 10 тысяч мест для приема беженцев, сообщили в правительстве. Фото: Александр Кочетов
Пара пенсионеров настроена оптимистичнее — и в описании обстановки дома - в ДНР, и в планируемых сроках эвакуации.
- Выезжали, когда немножко постреливали, - говорит седой мужчина в очках, лицо его скрывает медицинская маска. - Не сильно — раза три слышали. Надеюсь, ненадолго (приехали — прим.ред.) — переночевать! И все.
Некоторые уверены, что уже завтра смогут поехать домой, другие же не раздумывают, надолго ли приехали. Фото: Александр Кочетов
Как и было заявлено главой ДНР, среди прибывших - дети, женщины и пожилые. Беженцы подтвердили, что мужчин призывного возраста в эвакуацию не пустили.
После тяжелого пути прибывшие располагаются на ночлег и хотят спокойствия.
- На что надеетесь? - спрашивает журналист.
- На тишину, - не раздумывая, отвечает беженка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оперативная группа МЧС России вылетела в Ростовскую область
В донской регион направлены главы двух ведомств и другие специалисты (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Правительство объявило режим повышенной готовности в Ростовской области В считанные часы будут развернуты пункты временного размещения на 10 тысяч человек (подробнее)
КСТАТИ
Глава ДНР объявил массовую эвакуацию жителей
Мирное население будут организованно вывозить в Ростовскую область (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Первые автобусы с эвакуируемыми из ДНР отправятся в Ростовскую область 18 февраля
По словам главы республики, сначала будут вывозить женщин, детей и пожилых жителей (подробнее)
СКАЗАНО
«Будем спасать!»: бывший атаман «Всевеликого Войска Донского» Виктор Водолацкий прокомментировал эвакуацию жителей ДНР
Депутат госдумы Виктор Водолацкий рассказал об эвакуации жителей ДНР в Ростовскую область (подробнее)