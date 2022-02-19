«Ненадолго - только переночевать!»: первые беженцы с Донбасса прибыли в Ростовскую область

Женщины признают, что с маленькими детьми просто не могли оставаться дома. Фото: Александр Кочетов

Первые беженцы из Донбасса прибыли в Ростовскую область. Эвакуированных жителей Донецкой народной республики заселяют в пансионат в Неклиновском районе. Кадры появились в распоряжении «КП — Ростов-на-Дону».

«ОСТАВАТЬСЯ С МАЛЫШАМИ - ОПАСНО»

Школьные автобусы и маршрутки подъезжают к пансионату «Звезда» в Неклиновском районе. Из желтых и белых «ПАЗов» люди выходят медленно: спускают маленьких детей, помогают старикам, вытаскивают тяжелые сумки со всем необходимым, что успели взять.

Женщины пенсионного возраста рассказали, что приехали с внуками. Видно, что они устали, но взволнованы.

Первые 80 автобусов пересекли границу Ростовской области. Фото: Александр Кочетов

- Только с внуками приехала. Дочка осталась, - делится одна из прибывших. - Обстановка напряженная. Точно на данный момент не знаю, но напряженная.

- Оно временами идет, а временами нет, - добавляет вторая. - Но оставаться там с такими малышами опасно.

Беженцы надеются, что скоро смогут вернуться домой. Фото: Александр Кочетов

"ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛО, КУДА ВЕРНУТЬСЯ"

Люди, в основном, даже не предполагают, сколько времени им придется пробыть здесь - на Дону, и когда они смогут вернуться в свои дома. На вопрос журналиста, большинство растерянно пожимает плечами.

- Сами не знаем, - говорит одна из бабушек с внуками.

- Хотелось бы ненадолго, потому что у самих и родители там, и дома остались, - комментирует женщина чуть старше тридцати. - Главное - чтобы было, куда вернуться.

За ночь Ростовская область развернет 10 тысяч мест для приема беженцев, сообщили в правительстве. Фото: Александр Кочетов

Пара пенсионеров настроена оптимистичнее — и в описании обстановки дома - в ДНР, и в планируемых сроках эвакуации.

- Выезжали, когда немножко постреливали, - говорит седой мужчина в очках, лицо его скрывает медицинская маска. - Не сильно — раза три слышали. Надеюсь, ненадолго (приехали — прим.ред.) — переночевать! И все.

Некоторые уверены, что уже завтра смогут поехать домой, другие же не раздумывают, надолго ли приехали. Фото: Александр Кочетов

Как и было заявлено главой ДНР, среди прибывших - дети, женщины и пожилые. Беженцы подтвердили, что мужчин призывного возраста в эвакуацию не пустили.

После тяжелого пути прибывшие располагаются на ночлег и хотят спокойствия.

- На что надеетесь? - спрашивает журналист.

- На тишину, - не раздумывая, отвечает беженка.

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