В Ростовской области ставят временные палатки для обогрева беженцев, которые будут ожидать дальнейшей эвакуации

У кого нет своего транспорта, доезжают на такси до границы, а дальше - пешком. Фото: Александр Кочетов

В Ростовскую область продолжают прибывать беженцы из Донецкой народной республики. Помимо прибывающих организованно, на автобусах, многие добираются своими силами. Для них на границе организованы временные палатки для обогрева. В «КП - Ростов-на-Дону» получили кадры с места событий.

На полученных редакцией кадрах видно, как сотрудники МЧС разворачивают временные сооружения — уличные палатки, в частности, появились рядом с пунктом пропуска Новоазовск. Здесь организуют обогрев беженцев, которые будут ожидать дальнейшей эвакуации в Ростовскую область.

Палатки для обогрева ставят сотрудники МЧС на пункте пропуска. Фото: Александр Кочетов

Границу пересекают беженцы, которые добираются двумя способами. Одни едут организованно на автобусах — в основном, это женщины и дети. Их доставляют сразу в пункты временного размещения, и первый такой — пансионат «Звезда» в Неклиновском районе. Второй — это те, кто добирается своим ходом - на такси или перекладных. Видно, как люди пешком с детьми и тяжелыми сумками в руках попадают в Ростовскую область.

Те, кто ехал сам, рассказывают, что такси довозит их только до границы, а дальше, если нет машины, - только пешком.

Люди согреваются и ждут в придорожном кафе транспорт, на котором смогут доехать до Таганрога.

Люди греются в кафе, в ожидании транспорта, на котором смогут попасть в Таганрог. Фото: Александр Кочетов

А в это время их земляки уже получили временную крышу над головой в донском пансионате. Многие верят, что уже скоро смогут вернуться домой. И признаются: оставаться в своих домах было опасно.

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