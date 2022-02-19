«Автобусы забиты, люди на полу сидят»: беженцы рассказали о том, как бежали в Ростовскую область

На Дону развернули больше ста пунктов временного размещения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовскую область, начиная со вчерашнего дня, прибывают беженцы из ДНР и ЛНР. На Дону в связи с этим введен режим ЧС регионального характера.

- Эвакуация населения осуществляется общественным и личным транспортом. К доставке привлечено 150 автобусов. В готовности находится и железнодорожный транспорт - 5 электропоездов и 5 поездов дальнего следования. Для перемещения грузов готовы 10 единиц грузового автотранспорта, - сообщили в МЧС по Ростовской области.

Между тем корреспондент «КП-Ростов» пообщался с жителями Донецка, которые сегодня утром, 19 февраля, приехали в Красный десант под Таганрогом. Люди говорят, что покидали свои дома в спешке.

- Позвонили со школы и сказали об эвакуации. Собрались и поехали с ребенком пункт назначения. Времени точного не знали, когда отходят автобусы, - рассказывает жительница Донецка.

Кстати, в 2014 году она не покидала родной город. Говорит, пряталась от бомбежек в подвале.

- Сейчас решили уехать потому, что сказали, что сильно будут бомбить, - продолжает Дарья.

По ее словам, сейчас очень много людей покидает Донецк.

- У нас автобусы забиты. Люди на полу сидят, на сумках. Сейчас приехали 30 автобусов. Нас пока не могут расселить. Сказали, к вечеру расселят. Мы не знаем, что нам дальше делать. Все печально, - сказала беженка «Комсомолке».

Еще одна женщина рассказала, "КП-Ростов-на-Дону", что их вывезли в Ростовскую область около восьми часов вечера в пятницу.

- В нашем автобусе много детей. Есть младенцы. Людей много. Дети на полу сидят, - говорит пенсионерка из Донецка.

Также среди эвакуированных - 18-летний парень. В 2014 году ему было всего 10 лет. И он, как сейчас помнит, что происходило тогда в родном Донецке.

- Бомбили сильно очень. Поэтому уехал, чтобы не переживать это вновь, - сказал он "Комсомолке".

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