В Ростовской области снаряд, взорвавшийся рядом с границей, разрушил постройку

Снаряд попал в постройку во дворе жилого дома. Фото: ПУ ФСБ по РО

В Ростовской области один из снарядов, прилетевших с территории соседнего государства, взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинской Тарасовкого района.

Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления областного ФСБ. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал, постройки разрушены не были.

А вот чуть позже уже второй снаряд попал в хозяйственную постройку во дворе дома в хуторе Маноцкий Тарасовкого района.

- Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Силовики также обнародовали видео с места взрыва. От постройки осталась лишь груда камней и досок.

Сегодня, 19 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел в регионе режим ЧС.

Как рассказали корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" вынужденные переселенцы, желающих покинуть Донбасс очень много.Так, людям пришлось даже ехать на полу автобуса, так как все кресла были заняты.

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