Как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую область на утро 20 февраля

Палаточные городки для вынужденных переселенцев развернули на Дону Фото: Артур СЕЛИМОВ

Эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую область проходит круглосуточно и на утро, 20 февраля, более семи тысяч человек разместили в пунктах временного размещения граждан. Такую информацию накануне вечером озвучил врио руководителя МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, на пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане работают два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек. На их базе регистрируют беженцев.

Сегодня на Дону готово 14 тысяч мест для размещения вынужденных переселенцев. Однако поток людей слишком большой. Со вчерашнего вечера часть жителей из ЛНР и ДНР отправляют на поездах из Таганрога в Воронежскую область.

Также начали выплачивать по 10 тысяч рублей вынужденном переселенцам. Выплаты получили около ста человек.

Как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую области на утро 20 февраля рассказали и в областном правительстве. Так, для организации оперативного открытия счетов для жителей Донбасса подготовлены памятки, организована работа выездных офисов представителей банка.

Кроме того, на Дону открыт сбор помощи переселенцам. Для беженцев просят принести воду, продукты, одежду, средства гигиены, подгузники, игрушки и одноразовую посуду.

Несмотря на наплыв людей в донской край, это не отразилось на росте заболеваемости ковидом.

Отметим, что беженцев расселяют по базам отдыха, санаториям, детским лагерям.

Во время беседы с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону» жители Донецка рассказали, что желающих покинуть родную землю было очень много. Люди даже сидели на полу в автобусе.

Режим ЧС, объявленный губернатором Василием Голубевым утром, 19 февраля, продолжает действовать в регионе. На работу соцобъектов он никак не повлияет.

Из-за потока беженцев увеличилась нагрузка на врачей. На границе работают десятки бригад. Всем временным переселенцам оказывают первую необходимую медицинскую помощь.

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