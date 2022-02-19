Взорвавшийся вблизи границы в Ростовской области снаряд упал в 70 метрах от жилого дома

Воронка образовалась на проселочной дороге. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

Второй взорвавшийся за субботу, 19 февраля, снаряд близ границы Ростовской области, упал в землю в 70 метрах от дома в станице Митякинской Тарасовского района. видео с места «КП — Ростов-на-Дону» передал собственный источник.

На кадрах глава администрации Митякинского сельского поселения Сергей Иванович Куркин рассказывал, что произошло в станице.

- О произошедшем сообщил местный житель. Он рассказал, что прилетевший снаряд упал примерно в 70 метрах от его дома. Ориентировочно — из устья Деркула (река, один из притоков Северского Донца, - прим.ред.) с прилегающей стороны.

Напомним, снаряд разорвался рано утром в отдалении от жилья, на грунтовой дороге. Поэтому пострадавших нет.

Напомним, также 19 февраля еще один снаряд угодил в хозпостройку во дворе дома в хуторе Маноцкий Тарасовского района. Жертв и пострадавших в ЧП также не было.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по фактам взрывов.

Взрыв произошел в нескольких десятках метров от жилья людей. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

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