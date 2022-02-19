В Ростовской области будет работать горячая линия для беженцев

Горячая линия для беженцев откроется в Ростове Фото: Александр РОГОЗА

В Общественной палате Ростовской области начал работать штаб, который координирует общественные организации, помогающие беженцам с Донбасса.

- Также в ближайшее время на базе Общественной палаты Ростовской области будет организована "горячая линия", которая будет работать ежедневно, с 9:00 до 18:00, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, на Дону собирают гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Подробности читайте здесь.

АЛЛО!

Телефоны "горячей линии": 8-863-269-89-42, 8-863-269-89-43,

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