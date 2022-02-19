В Ростовской области объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев

В Ростове открыт сбор гуманитарной помощи беженцам. Фото: пресс-служба правительства РО

В Ростовской области объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса, рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Пункт приема гуманитарной помощи от юридических лиц расположен по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, на базе учебно-опытного полигона ДГТУ. Часы работы: ежедневно с 08:00 до 22:00. Старшая по координации деятельности приема гуманитарной помощи - Анна Карасева (+7 928 108 10 28).

Пункт приема гуманитарной помощи от физических лиц расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, на базе ресурсного центра развития добровольчества при ДГТУ (напротив конгресс-холла ДГТУ). Часы работы: будни - с 10:00 до 18:00, выходные – с 11:00 до 15:00.

Гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области. Для беженцев просят принести воду бутилированную, сухое детское питание (смеси), продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы), одноразовую посуду, средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники), полотенца, постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни), детские канцелярские принадлежности и игрушки.

- Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания - длительного срока хранения, с действительным сроком годности, - добавили в правительстве региона.

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