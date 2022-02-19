Глава федерального Роспотебнадзора заявила, как повлияли беженцы на ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

В Ростовской области высокий уровень заболеваемости ковидом Фото: Анастасия ЗОЛОТАРЕВА

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что из-за эвакуации беженцев из Донбасса в Ростовскую область на Дону ситуация с ковидом не изменилась. Тем не менее, руководитель ведомства сообщила, что уровень заболеваемости на Дону остается высоким.

В правительстве Ростовской области рассказали, что мирным жителям ДНР и ЛНР предложат сделать прививки от ковида.

Те, кто болеет коронавирусом, будут изолированы. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области губернатор объявил режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области взорвался снаряд на границе с Украиной

Взрыв произошел в Тарасовском районе (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за наплыва беженцев

Их число приближается к десяти тысячам (подробнее)