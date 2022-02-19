Глава МЧС России проверил работу пунктов для беженцев

В приграничных районах Дона развернули пункты временного размещения Фото: Артур СЕЛИМОВ

В субботу, 19 февраля, врио руководителя МЧС РФ Александр Чуприян проверил работу мобильных городков жизнеобеспечения для беженцев, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Мирных жителей Донбасса, бежавших от войны, заверили, что им будет оказана вся необходимая помощь.

- Городок жизнеобеспечения с теплыми зонами ожидания развернут силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган. Здесь проводится регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным местам временного размещения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным правительства Ростовской области, на утро 19 февраля было подготовлено 13949 мест для беженцев, в том числе 3152 в детских оздоровительных лагерях, еще 2158 мест - в других организациях.

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