Беженцев на поездах отправляют из Ростовской области в Воронежскую

На Дону для беженцев готовы пункты временного размещения Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовскую область продолжают приезжать беженцы из ДНР и ЛНР. Врио главы МЧС России Александр Чуприян на рабочем совещании заявил, что эвакуация идет круглосуточно. На Дону для вынужденных переселенцев подготовили 14 тысяч мест.

Также на поездах жителей ДНР и ЛНР будут отправлять в Воронежскую область.

- Первые составы уже отправятся из Таганрога в Воронеж, где для переселенцев также подготовлены четыре ПВР, – сказал Александр Чуприян.

Также беженцам начали выплачивать по 10 тысяч рублей. Накануне деньги получили примерно 100 человек. Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в регионе ввели режим ЧС. Накануне, 19 февраля, один из снарядов, прилетевший из Украины, уничтожил постройку во дворе жилого дома.

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