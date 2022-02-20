Появилось новое видео последствий взрыва снаряда во дворе вблизи границы с Россией

Части снаряда нашли неподалеку от места взрыва. Фото: ПУ ФСБ по РО

Новые кадры с места взрыва 19 февраля в Ростовской области вблизи с границей России появились в распоряжении «КП — Ростов-на-Дону». Снаряд попал в хозпостройку в одном из дворов в хуторе Маноцкий Тарасовского района в субботу, 19 февраля.

На кадрах видно, что строение разнесло на части - доски и кирпичи, обломки дымятся.

В нескольких метрах от хозпостройки нашли части снаряда.

Ранее, также 19 февраля, в Тарасовском районе взорвался еще один снаряд. Он упал на проселочную дорогу в 70 метрах от ближайшего домовладения. В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

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