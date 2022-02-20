Беженцы в Ростовской области начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

В регионе размещено уже более 4 тысяч беженцев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области беженцы из ДНР и ЛНР начали получать выплаты по 10 тысяч рублей, назначенные президентом Владимиром Путиным. Первые выплаты поступили на лицевые счета граждан 19 февраля. Об этом стало известно на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио министра МЧС России Александра Чуприяна, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным на 18 часов 19 февраля в пунктах временного размещения в донском регионе находилось более четырех тысяч человек, их обеспечили горячим питанием и медицинской помощью.

В первые же сутки эвакуации начались первые выплаты прибывшим. К вечеру по 10 тысяч рублей получили около 100 человек. Чтобы люди могли быстрее открыть счета для получения денег, подготовлены специальные памятки и работают выездные офисы банка.

Губернатор Василий Голубев, участвующий в заседании дистанционно, требовал от Минтруда как можно скорее отработать механизмы выплат и ускорить этот процесс, чтобы справляться с растущим количеством беженцев.

Напомним, выплаты по 10 тысяч рублей беженцам назначил 18 февраля президент Владимир Путин.

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