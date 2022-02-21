Эвакуация жителей Донбасса в Ростовскую область. Главное на 21 февраля 2021

В ПВР находятся более 6,7 тысячи беженцев. Фото: правительство Ростовской области.

Экстренная эвакуация жителей Донбасса в Ростовскую область началась 18 февраля и все еще продолжается. За двое суток границу пересекли более 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР, а из-за роста числа прибывающих объявлен режим ЧС.

Рассказываем, что произошло за выходные, как сейчас обстоит ситуация и чего ожидать в ближайшее время.

ИТОГИ ЭВАКУАЦИИ

Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию вечером 18 февраля. Как поясняли власти республик, в Россию отправятся женщины дети и пожилые граждане. Позже здесь объявили всеобщую мобилизацию мужчин призывного возраста.

Жители ЛНР и ДНР прибывали в Ростовскую область на автобусах, поездах и личном транспорте. Для организации приема эвакуированных в регион вылетела рабочая группа во главе с временно исполняющим обязанности министра Александром Чуприяном. Для работы привлекли 400 сотрудников министерства на шести пунктах пропуска.

Пункты временного размещения открыли в 33 городах и районах Ростовской области. Как сообщили в региональном правительстве, вечером 20 февраля в ПВР находилось 6,7 тысячи беженцев.

По данным администрации, в Ростове будут действовать 20 пунктов временного размещения: в общежитиях вузов и колледжей, в гостиницах и отелях. Они планируют принять 988 человек.

СИТУАЦИЯ НА ГРАНИЦЕ

В погрануправлении регионального ФСБ, 19 февраля взорвался снаряд в станице Митякинской в Тарасовском районе. В результате инцидента никто не пострадал, постройки разрушены не были. В тот же день второй снаряд попал в хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий в Тарасовском районе. В этот раз также обошлось без пострадавших.

По факту падения снарядов СК России возбудил уголовное дело по статье 105 «Покушение на убийство общеопасным способом». По версии следствия, неизвестные, находясь на территории Украины, произвели обстрел приграничной территории. Было выпущено не менее двух снарядов.

ЧТО СЕЙЧАС С БЕЖЕНЦАМИ

Беженцам из Донбасса выплатят по 10 тысяч рублей. По данным на утро 21 февраля, средства получили 1031 человек или 25, 9% от подавших заявки. Региональным ведомствам поручили проанализировать профессиональный состав прибывших и предложить им работу. Им выдадут сим-карты местных операторов связи с балансом 100 рублей.

Детей и подростков собираются зачислить в местные школы. Всего в ПВР находятся 1977 школьников — для них уже определены места в образовательных учреждениях. Они смогут приступить к занятиям после медицинского осмотра.

Напомним, переселенцев с Донбасса будут принимать не только в Ростовской области, но и еще в 43 регионах страны. За сутки из донского региона отправлено девять поездов, перевезено более семи тысяч человек. Запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие.

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