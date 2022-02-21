После попадания на территорию Ростовской области украинских снарядов федеральный следком возбудил уголовное дело

Федеральный следком возбудил уголовное дело после попадания украинских снарядов на территорию Ростовской области. Фото: с сайта Следственного комитета России.

Федеральный следственный комитет возбудил уголовное дело после попадания украинских снарядов на территорию Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Боеприпасы попали на донскую землю в результате непрекращающихся обстрелов с территории Украины.

Следователи уже выяснили, что в субботу, 19 февраля, около пяти часов утра неизвестные, будучи на территории Украины, при помощи реактивной системы залпового огня, произвели обстрел приграничной территории в Тарасовском районе Ростовской области.

Правоохранители заверили, что было выпущено не менее двух снарядов, которые, к счастью, не долетели до населенных пунктов и приземлились примерно в 300 метрах от границ станицы Митякинская и не взорвались. Жертв среди мирного населения нет.

- В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом", - рассказали в ведомстве.

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Взрыв произошел в Тарасовском районе.