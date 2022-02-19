В Ростовской области нашли второй разорвавшийся снаряд

На месте взрыва снаряда осталась воронка. Фото: источник в правоохранительных органах

В Ростовской области, в Тарасовском районе, силовики обнаружили второй разорвавшийся снаряд. По предварительным данным, это боеприпас от реактивной системы "Град" зажигательного типа 120 мм.

- Его нашли недалеко от первого места взрыва в станице Митякинской, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что 19 февраля на территории Тарасовского района взорвался снаряд. Взрыв произошел около четырех часов утра. Снаряд упал в 300 метрах от частного дома в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.

В донской край вечером, в пятницу, 18 февраля, потянулись колоны машин и автобусов из ДНР. Глава республики, Денис Пушилин, объявил эвакуацию женщин, детей и стариков. Мужчины призывного возраста остались на родной земле.

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