Врио министра МЧС России сообщил, как проходит эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области сейчас

Обратившиеся получают психологическую помощь от специалистов МЧС. Фото: пресс-служба МЧС России
Как сейчас складывается обстановка с размещением, транспортировкой и оказанием помощи беженцам, «КП — Ростов-на-Дону» узнали в пресс-службе МЧС. О ситуации с эвакуацией мирных жителей ДНР и ЛНР в Ростовской области к ночи с 20 на 21 февраля рассказал временно исполняющий обязанности министра МЧС России Александр Чуприян.
Сейчас все силы сразу нескольких ведомств направлены на решение возникающих вопросов с распределением беженцев. Видно, что временно исполняющий обязанности главы МЧС выглядит крайне уставшим, но все данные, за которыми стоят судьбы тысяч людей, называет, не задумываясь.
- Люди были эвакуированы и вывезены на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения. За сегодня в другие субъекты Российской Федерации ушли шесть (железнодорожных — прим.ред.) составов, - сообщил Александр Петрович. - Кстати, планируется на следующие сутки уже 15 составов. Поэтому география все больше и больше расширяется, но это абсолютно скоординированные действия с другими регионами, исходя из решения штаба.
Врио главы МЧС посетил пункты временного размещения эвакуированных граждан.
Фото: Артур СЕЛИМОВ
Также врио министра МЧС прокомментировал посещение в воскресенье, 20 февраля, совместно с представителями правительства, полпредства и прокурором Ростовской области пунктов временного размещения граждан.
- В том числе видели работу психологической службы МЧС России. Мы отработали почти 500 заявок, оказали помощь. В целом состояние людей, прибывших к нам, улучшается. Психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость общения. Мы это безусловно приветствуем, - добавил Александр Чуприян.
Также по "горячей линии" сегодня были получены и обработаны 367 обращений по «горячей линии» по вопросам беженцев из ЛНР и ДНР.
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