В Ростовской области разместили 6,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

Беженцам оказывают необходимую медицинскую помощь. Фото: пресс-служба областного правительства

Сегодня в Ростове состоялось заседание, на котором обсудили ситуацию с беженцами.

Как рассказали в региональном правительстве, на утро, 20 февраля, в пунктах временного размещения, открытых Ростовской области, находятся 6,5 тысяч человек. Среди них - 2,7 тысячи детей. В регионе уже работают 98 пунктов временного размещения граждан. Они расположены в 32 городах.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, на Дон эвакуировали 74 младенца из Луганского Дома ребенка.

В свою очередь, главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сказал, что пока выявлены единичные случаи подтвержденного ковида у беженцев. Тех, у кого коронавирус протекает в легкой форме, поместили в обсерваторы. Более тяжелых больных госпитализируют.

Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций.

В Ростовскую область дополнительно направили 874 тысячи экспресс-тестов на коронавирус и партию противовирусных препаратов.

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