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Общество20 февраля 2022 15:48

Девочка из Донбасса отказалась эвакуироваться, потеряв на границе лучшего друга

Но история оказалась со счастливым концом
Анна ШИЛЯЕВА
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Девочка из ДНР потеряла на границе любимого питомца

Девочка из ДНР потеряла на границе любимого питомца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тысячи беженцев продолжают прибывать из ДНР и ЛНР в Ростовскую область. Почти у каждого из них дома остались налаженный быт, работа, учеба и, самое главное, братья, отцы и мужья. Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» руководитель поискового отряда «Миус – Фронт» Андрей Кудряков, поисковики оказывают помощь вынужденным переселенцам.

- Конечно, люди подавлены, но все верят, что скоро вернутся домой, - говорит Андрей Кудряков.

По его словам, некоторые приезжают в Ростовскую область со своими питомцами, - кошками и собаками. И среди таковых оказалась десятилетняя девочка Катя из Ясиноватой. Она наотрез отказалась эвакуироваться без своей собаки. В итоге малышка и мама поехали в Россию с любимым пекинесом. Но на границе в Матвеево-Курганском районе песик в сутолоке затерялся.

- Мы обратили внимание на ребенка, который отчаянно плакал, буквально навзрыд. Подошли узнать, в чем дело. Тут и выяснилось, что пропала собака. А Катя наотрез отказывалась ехать без нее дальше, - продолжает Андрей Кудряков.

В итоге, по словам мужчины, пришлось развернуть целую поисковую операцию, чтобы найти животное.

- Дело происходило ночью, не было уверенности, что собаку удастся разыскать, - пояснил Андрей Кудряков.

Но эта история оказалась со счастливым концом. Пекинеса все же разыскали. Он прибился к служебным собакам пограничников. В итоге питомца вернули его маленькой хозяйке, которая тут же засияла от радости.

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