Пять поездов с беженцами отправили из Ростовской области в другие регионы

Жителей Донбасса на поездах отвозят в другие регионы страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Ростовской области рассказало, как обстоит ситуация с эвакуацией беженцев на вечер, 20 февраля. Так, границу пересекли больше 30 тысяч вынужденных переселенцев. 6891 человек находятся в пунктах временного размещения граждан, из них детей – 2862.

За единовременной материальной выплатой в размере 10 тысяч рублей обратились 2437 жителей ЛНР и ДНР. Деньги уже получили 479 человек.

В Ростовской области готовы 180 пунктов временного размещения граждан. Больше всего их в Неклиновском районе, в Батайске, в Зернограде, в Каменске-Шахтинском и в Ростове. На данный момент регион готов принять 13897 человек.

Часть беженцев отправили в другие регионы: в Курскую область, в Воронежскую и в Волгоградскую.

- Пятью составами поездов из Ростовской области выехали 4340 вынужденных переселенцев, - говорится в официальном сообщении.

Тем временем в школах Ростовской области заявили о готовности принять беженцев. В регионе открыты пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Также ростовчанам предлагают стать волонтерами.

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