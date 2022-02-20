В Ростовскую область эвакуировали 74 малышей из Луганского Дома ребенка

В Ростовскую область эвакуировали младенцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область экстренно эвакуировали 74 младенца из Луганского Дома ребенка, сообщает сайт областного правительства. По данным ведомства, утром, 20 февраля, в регион прибыло 6,5 тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса. Среди них - 2,7 тысячи детей.

Им оказывается вся необходимая помощь, в том числе, и медицинская. Кстати, болеющих коронавирусом среди жителей Донбасса немного, сказали в правительстве области.

Сейчас в региона работает 98 пунктов временного размещения граждан. Они расположены в 32 городах. Часть беженцев отправляют на поездах в Воронежскую область.

Также из-за сложившейся обстановки на территории Ростовской области открыта регистрация добровольцев для помощи беженцам.

Можно выбрать следующие направление: волонтер регистрации, психолог, детский аниматор, помощник по хозяйству, волонтер медицинской службы.

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