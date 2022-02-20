Как режим ЧС отразится на работе школ и вузов Ростова, рассказали в правительстве

Режим ЧС не повлияет на работу школ Дона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ростовской области из-за наплыва беженцев 19 февраля объявил в регионе режим ЧС. На Дону для мирных жителей Донбасса подготовили 14 тысяч мест. Также часть беженцев отправляют на поездах в Воронежскую область.

Однако несмотря на режим ЧС, школы и вузы Ростова будут работать в штатном режиме, сказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее федеральный Роспотребнадзор заявил, что наплыв беженцев не повлиял на ситуацию с коронавирусом в донском крае. Также в ведомстве сказали, что обстановка с ковидом в регионе по-прежнему тяжелая.

Отметим, что на Дону для вынужденных переселенцев открыта горячая линия. Также правительство региона объявило сбор гуманитарной помощи. Людей просят принести бутилированную воду, крупы, консервы, детские игрушки, одежду, средства личной гигиены. В правительстве отметили, что вещи принимаются новые.

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