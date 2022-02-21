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Общество21 февраля 2022 6:39

21 февраля в школы Ростовской области пойдут некоторые дети беженцев из Донбасса

Всех 1977 ребят допустят к занятиям после медосмотра
Ангелина СКИБА
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В школы зачислили 1977 дети

В школы зачислили 1977 дети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже сегодня, 21 февраля, в школах Ростовской области за парты сядут некоторые дети, прибывшие из Донбасса. Об этом на заседании комиссии по ЧС сообщил и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

По словам чиновника, сейчас в пунктах временного размещения находятся 2904 ребенка, 1977 из них - дети школьного возраста. Их уже зачислили в учебные организации.

Часть ребят должны допустить к урокам с понедельника, то есть с сегодняшнего дня. Остальные присоединятся к новым классам после медосмотра. Также в регионе сформировали резерв из 153 педагогов-психологов для работы с детьми в ПВР.

Ребят эвакуировали в Ростовскую область из-за военного конфликта. Всего, по последним данным, в пунктах размещения вместе со взрослыми разместили более 6,7 тысячи человек.

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