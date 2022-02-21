В Ростовской области беженцам доставили 50 тонн продуктов и предметов первой необходимости

В 99 пунктах временного размещения находится более 6 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в пункты временного размещения волонтеры доставили уже более 50 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Также в ведомстве рассказали, что для «обеспечения жизнедеятельности прибывающих от РСЧС привлекли 1435 человек и 533 единицы техники». Кроме того, на пунктах пропуска для людей развернули два специальных городка, планируют оборудовать еще три таких же территории.

- Дополнительно колоннами Ногинского и Тульского спасательных центров в Ростовскую область доставлено еще три таких городка вместимостью 400 человек, - прокомментировал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в регион въехали еще более 21 тысячи жителей Донбасса. За день до этого границу пересекли 30 тысяч человек. В 99 пунктах временного размещения находится более 6 тысяч человек, почти половина из них - дети.

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