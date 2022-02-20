За сутки 30 тысяч беженцев приехали в Ростовскую область

В области открыли около сотни ПВР
Фото: Артур СЕЛИМОВ
В Ростовскую область за минувшие сутки въехали 30 тысяч эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области. Всего же, с 18 февраля, Донбасс покинули 40 тысяч детей женщин и стариков. Мужчины призывного возраста не стали покидать ДНР и ЛНР.
Среди эвакуированных оказались 74 младенца из Дома ребенка в Луганске.
В правительстве Ростовской области сообщили, что в регионе открыты 98 пунктов временного размещения.
Беженцам уже начали выплачивать по 10 тысяч рублей. Также в регионе открыты два центра сбора гуманитарной помощи. Кроме того, всем желающим предлагают стать волонтерам.
Кроме того, федерация передаст 874 тысячи экспресс-тестов для беженцев из приграничного государства.
В Ростовской области продолжает действовать режим ЧС, объявленный губернатором. На работе социальных учреждений он не отразится.
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