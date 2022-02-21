Женщин, детей и стариков эвакуируют из-за военного конфликта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Ростовскую область въехали более 21 тысячи жителей Донбасса. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили у пограничном управлении ФСБ России по региону.

- За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 21 тысячи граждан, - проинформировали в ведомстве.

К слову, днем ранее за такой же период из ЛНР и ДНР в область перебрались 30 тысяч человек. По состоянию на вечер 20 февраля на Дону находились уже 40 тысяч детей, женщин и стариков. Из этого общего числа свыше 6,7 тысячи человек поселили в пункты временного размещения.

Добавим, с 21 февраля этого дня часть детей уже начали ходить в донские школы. Также выплаты по 10 тысяч рублей получили более четверти подавших заявления беженцев.

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