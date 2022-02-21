В Ростовской области по 10 тысяч рублей получили почти 26% беженцев

В Ростовской области обещанные выплаты получили более четверти беженцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области обещанные выплаты получили уже более четверти прибывших беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Вопросы выплат обсуждались на прошедшем минувшим утром заседании, где председательствовал врио главы МЧС России Александр Чуприян. При помощи видеосвязи участие в нем принял и глава Ростовской области Василий Голубев.

В настоящее время выплаты в десять тысяч рублей получил уже 1 031 человек, а это 25,9% от принятых заявлений. Об этом рассказала глава регионального минтруда Елена Елисеева. Чтобы ускорить процедуру оформления документов, памятки и бланки заявлений на выплаты доставили на пункты пропуска на границе. В правительстве отметили, что даже те, кто проехал через Ростовскую область и направился в другой регион должны оформить документы по месту своего пребывания, а затем им перечислят обещанные деньги.

- По поручению губернатора региональные ведомства должны в кратчайшие сроки проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и, по возможности, предложить им работу, особенно это касается дефицитных для Ростовской области специальностей – врачей и учителей, - отмечается в сообщении.

На отдельном контроле поручено держать вопросы коммунального обеспечения пунктов временного размещения граждан.

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Врио министра МЧС России сообщил, как проходит эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области сейчас.

Количество составов, которые отвезут беженцев в другие регионы, завтра увеличится практически втрое.