В Ростовской области беженцам начали выдавать бесплатные сим-карты

На каждую карту зачисляют по 100 рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области беженцам из ДНР и ЛНР начали выдавать бесплатные сим-карты местных операторов мобильной связи. Об этом сообщили региональные власти.

- Людям нужно обратиться к руководству ПВРа по этому вопросу. Далее формируются списки, - пояснили в отделе информационного обеспечения донского правительства.

По последним данным Минсвязи Дона, за вчерашний день переселенцам выдали более 2 тысяч сим-карт, на счету каждой было по 100 рублей. Эту работу обещают продолжить.

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