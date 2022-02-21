В Ростовской области беженцам начали выдавать бесплатные сим-карты

На каждую карту зачисляют по 100 рублей
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области беженцам из ДНР и ЛНР начали выдавать бесплатные сим-карты местных операторов мобильной связи. Об этом сообщили региональные власти.
- Людям нужно обратиться к руководству ПВРа по этому вопросу. Далее формируются списки, - пояснили в отделе информационного обеспечения донского правительства.
По последним данным Минсвязи Дона, за вчерашний день переселенцам выдали более 2 тысяч сим-карт, на счету каждой было по 100 рублей. Эту работу обещают продолжить.
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