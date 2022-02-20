В Ростовской области психологов и аниматоров просят стать волонтерами, чтобы помочь беженцам

В Ростовской области открыли два центра по приему гуманитарной помощи беженцам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область с 18 февраля приезжают мирные жители Донбасса. По данным МЧС региона, эвакуируют людей круглосуточно.

Утром 20 февраля, по официальным данным правительства области, в пунктах временного размещения находились шесть с половиной тысяч человек.

В ведомстве обратились к жителям Ростовской области с предложением стать волонтерами. Так, можно выбрать направление. Вынужденным переселенцам потребуется помощь психологов, представителей медицинского сообщества.

Среди прочего добровольцы могут стать и помощниками по хозяйству

- Волонтерское сообщество, некоммерческие организации также активно подключаются к помощи беженцам. Волонтеры будут помогать в том числе и при размещении людей и организации досуговой деятельности, - сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Также в регионе работают центры по приему гуманитарной помощи.

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