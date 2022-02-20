В Ростовской области психологов и аниматоров просят стать волонтерами, чтобы помочь беженцам

В Ростовской области открыли два центра по приему гуманитарной помощи беженцам
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовскую область с 18 февраля приезжают мирные жители Донбасса. По данным МЧС региона, эвакуируют людей круглосуточно.
Утром 20 февраля, по официальным данным правительства области, в пунктах временного размещения находились шесть с половиной тысяч человек.
В ведомстве обратились к жителям Ростовской области с предложением стать волонтерами. Так, можно выбрать направление. Вынужденным переселенцам потребуется помощь психологов, представителей медицинского сообщества.
Среди прочего добровольцы могут стать и помощниками по хозяйству
- Волонтерское сообщество, некоммерческие организации также активно подключаются к помощи беженцам. Волонтеры будут помогать в том числе и при размещении людей и организации досуговой деятельности, - сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Также в регионе работают центры по приему гуманитарной помощи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую область на утро 20 февраля
Рассказываем последние новости о том, как проходит эвакуация беженцев из Донбасса в Ростовскую области на утро 20 февраля (подробнее)
"Никогда мы не знали, где граница с Россией": беженцы с Донбасса рассказали свои истории
И поделились надеждами (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
С детьми за руку и с баулами наперевес: Что происходит на границе Ростовской области и в пунктах размещения беженцев из Донбасса
Беженцы в Ростовской области рассказали, что ждут размещения еще с ночи (подробнее)
Взорвавшийся вблизи границы в Ростовской области снаряд упал в 70 метрах от жилого дома
О произошедшем рассказали в станице (подробнее)
«Автобусы забиты, люди на полу сидят»: беженцы рассказали о том, как бежали в Ростовскую область
Прибывшие в Ростовскую область беженцы говорят, что желающих покинуть Донбасс очень и очень много (подробнее)
В Ростовской области снаряд, взорвавшийся рядом с границей, разрушил постройку
За день это второй боеприпас, взорвавшийся на Дону (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
О ситуации с беженцами рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев
На Дону для жителей Донбасса готовы почти 14 тысяч мест (подробнее)
Режим ЧС введен в Ростовской области из-за наплыва беженцев
Их число приближается к десяти тысячам (подробнее)