В Ростове главврач БСМП опроверг информацию о запрете медикам покидать город

Никакого приказа о запрете на выезд не было Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону главный врач БСМП Александр Пономарев опроверг информацию о запрете врачам покидать город. Эту информацию руководитель медучреждения разместил в Instagram.

- Никакого приказа о запрете на выезд и о круглосуточной работе не было. Все больницы и скорая помощь всегда работают в круглосуточном режиме. Сейчас сложилась непростая обстановка - на Дону ввели режим ЧС, тысячи беженцев прибывают в регион. Врачи со своей стороны максимально готовы помогать, - написал Александр Пономарев.

Медик подчеркнул: «сейчас очень важно, чтобы в СМИ и соцсетях публиковали достоверную информацию и не нагнетали обстановку».

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