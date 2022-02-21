В Ростове главврач БСМП опроверг информацию о запрете медикам покидать город

Никакого приказа о запрете на выезд не было
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове-на-Дону главный врач БСМП Александр Пономарев опроверг информацию о запрете врачам покидать город. Эту информацию руководитель медучреждения разместил в Instagram.
- Никакого приказа о запрете на выезд и о круглосуточной работе не было. Все больницы и скорая помощь всегда работают в круглосуточном режиме. Сейчас сложилась непростая обстановка - на Дону ввели режим ЧС, тысячи беженцев прибывают в регион. Врачи со своей стороны максимально готовы помогать, - написал Александр Пономарев.
Медик подчеркнул: «сейчас очень важно, чтобы в СМИ и соцсетях публиковали достоверную информацию и не нагнетали обстановку».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
21 февраля в школы Ростовской области пойдут некоторые дети беженцев из Донбасса
Всех 1977 ребят допустят к занятиям после медосмотра (подробности)