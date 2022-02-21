Ребят отправили в Россию вместе с мамами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовскую область из ЛНР эвакуируют 5 тяжелобольных детей. Информацию об этом сегодня, 21 февраля, подтвердили в пресс-службе донского министерства здравоохранения.

- Мы проинформированы о том, что больные отправлены к нам в область. Ждем их прибытия. Как только они будут доставлены, уточним, в какие медорганизации их определили, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее на сайте Минздрава ЛНР опубликовали информацию о диагнозах детей. Детали рассказала главвврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецйкая.

По словам специалиста, все юные пациенты «находятся в тяжелом состоянии и требуют длительного лечения», в том числе у них есть онкогемотологические патологии, острые лейкозы и другие заболевания. Один из детей имеет опухоль, другой - серьезную болезнь почек. Ребят отправили в Россию вместе с мамами.

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