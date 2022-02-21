Как изменятся цены на жилье из-за эвакуации беженцев в Ростовскую область

6,7 тысячи беженцев находятся в ПВР, другие сняли жилье или поселились у родственников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область прибыло более 60 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Более 7 тысяч уехали в другие регионы; другие поселились в ПВР, у родственников или в съемном жилье. Кто-то все еще надеется быстро вернуться на родину, другие готовятся остаться на длительное время.

Ростовчане в связи с этим ожидают рост спроса на недвижимость и, соответственно, ее стоимости. Руководитель отдела маркетинга и аналитики компании «Дон-МТ-недвижимость» Галина Пивоварова рассказала, как ситуация повлияет на рынок жилья.

Эксперт соглашается — массовое переселение беженцев повлияет на спрос. Тем не менее скачка цен на недвижимость она не ожидает.

— Интерес к аренде или покупке недорогого жилья будет, это неизбежно. Но ситуация не переломит рынок и не изменит его кардинально. Взрывного роста цен не произойдет. Почему? Ну, наверное, потому что жители Донбасса, которые хотели купить жилье в области, уже это сделали, — говорит Галина Пивоварова.

Она сравнила последние события с массовым переселением беженцев в 2014 году. Тогда, по ее словам, ситуация не отразилась на рынке недвижимости.

Собеседница подчеркнула, что сейчас сложно спрогнозировать, как будет развиваться рынок. На это влияет множество факторов, а основные экономические и политические тренды еще не определены.

— На рынок жилья действует очень много факторов, в том числе политические и экономические. Например, повышение ключевой ставки до 9,5% годовых. Или выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в котором она изложила свое видение свертывания льготной ипотеки. С одной стороны, это привет к снижению рынка и, соответственно, цен. С другой, бизнес перестанет быть интересным, поэтому может произойти переток капитала в другие сферы. Сократится количество предложений, повысятся цены, — считает Пивоварова.

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