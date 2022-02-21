Федеральный следком возбудил уголовное дело после попадания украинских снарядов на территорию Ростовской области. Фото: СК РФ

В Ростовской области снаряд из Украины разрушил пограничный пункт пропуска, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. ЧП произошло в понедельник, 21 февраля.

- Снаряд полностью уничтожил пограничный пункт пропуска, расположенный в 150-метрах от российско-украинской границы, - сообщил собеседник издания.

Источник уточнил, что ЧП произошло в одном из поселков в Неклиновском районе.

Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в субботу, 19 февраля, несколько снарядов, выпущенных с территории Украины, разрушили постройки в Ростовской области.

Так, около пяти часов утра неизвестные, будучи на территории Украины, при помощи реактивной системы залпового огня, произвели обстрел приграничной территории в Тарасовском районе Ростовской области.

Жертв среди мирного населения нет, но были разрушены две хозпостройки.

- В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом, - рассказали в ведомстве.

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