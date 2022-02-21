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Общество21 февраля 2022 10:05

В Ростовской области снаряд из Украины разрушил пограничный пункт пропуска

На месте работают оперативники
Анна ШИЛЯЕВА
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Федеральный следком возбудил уголовное дело после попадания украинских снарядов на территорию Ростовской области. Фото: СК РФ

Федеральный следком возбудил уголовное дело после попадания украинских снарядов на территорию Ростовской области. Фото: СК РФ

В Ростовской области снаряд из Украины разрушил пограничный пункт пропуска, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. ЧП произошло в понедельник, 21 февраля.

- Снаряд полностью уничтожил пограничный пункт пропуска, расположенный в 150-метрах от российско-украинской границы, - сообщил собеседник издания.

Источник уточнил, что ЧП произошло в одном из поселков в Неклиновском районе.

Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в субботу, 19 февраля, несколько снарядов, выпущенных с территории Украины, разрушили постройки в Ростовской области.

Так, около пяти часов утра неизвестные, будучи на территории Украины, при помощи реактивной системы залпового огня, произвели обстрел приграничной территории в Тарасовском районе Ростовской области.

Жертв среди мирного населения нет, но были разрушены две хозпостройки.

- В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом, - рассказали в ведомстве.

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