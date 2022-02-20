«В 2014 я покидала ДНР в багажнике»: Дневник беженки, которая второй раз покидает Донецк

Девушка и ее младшая сестра едут уже во вторую эвакуацию. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Все больше беженцев принимает Ростовская область из Донецкой и Луганской народных республик. МЧС развернуло на границе пункты обогрева, людей везут в пункты временного размещения — детские лагеря и пансионаты. Каждый автобус, который приезжает к нам, полон горьких историй покинувших свой дом людей. Светлана из Донецка эвакуируется уже второй раз и рассказала «КП - Ростов-на-Дону», чем нынешняя ситуация отличается от 2014 года.

Девушка напугана отношением людей, которые агрессивно высказываются в ростовских пабликах. Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ЖИВЕМ КАК НА ВУЛКАНЕ»

- Когда я услышала сообщение об эвакуации, неконтролируемо задрожала, - вспоминает девушка. - Пришлось спешно собирать вещи и бежать к месту, откуда нас должны были вывезти. Стандартный пакет: аптечка, минимум одежды, мобильные телефон и деньги. В дорогу все свое нажитое не унесешь, поэтому пришлось нести технику и другие ценные пожитки знакомым в гараж. Мне сейчас 25 лет, моей сестре 12. Мама одна нас тянула все эти сложные годы. Мы потихоньку обставили свою квартиру, обои поклеили, а тут такое...

В маршрутках пришлось провести около суток. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Вы не представляете как это тяжело находиться в обстановке неопределенности,- рассказывает Светлана. - это как будто жить на вулкане. Если ты что-то делаешь, то мысленно представляешь, что тебе придется это бросить и бежать. Поэтому об уюте в подобной ситуации можно забыть. Ты не можешь сделать нормальный ремонт, не можешь купить удобную мебель, технику, потому что в случае ЧП или обстрела придется это все бросать и бежать с одной сумкой. Так и живешь с кучей консервов, без денег и в ожидании войны.

«ВЫВОЗИЛИ КОНТРАБАНДИСТЫ В БАГАЖНИКЕ»

- В 2014 мы бежали из города сами. Мама осталась с бабушкой, а нас отправили во Львов к родственникам. Тогда эвакуации должной не было, люди сами уезжали кто как мог. Поскольку граница Украины была полностью заставлена солдатами и блокпостами, а во многих городах западного региона было еще неспокойно, нас с сестрой повезли в багажнике ночью по полям контрабандисты. Я помню, как мы замирали каждый раз, когда автомобиль останавливался. Мы сидели, обставленные сумками, в багажнике «УАЗа» и только боялись и надеялись, чтобы нас не поймали.

Последние годы семья живет в постоянной готовности бежать. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Многие мои ровесники уехали в Европу, кто то перевелся в Украинские университеты, чтобы получить общежитие и уже там жить.

Моя подруга Ирина тогда поступила в ДГТУ на бюджет по квотам для беженцев. Было очень болезненно оставлять своих родных, но так молодые люди могли получить шанс обзавестись жильем, найти работу и хоть как то снять финансовую нагрузку со своих родителей.

В 2019 я вернулась обратно в республику: меня позвали работать в молодежный парламент, организовывать спортивные мероприятия среди подростков. Не знаю, зачем я вернулась, - была надежда, что все скоро пройдет и мы сможем зажить нормальной жизнью, но нет...

БЕЖЕНЦЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ - ГОЛОДНЫЕ, УСТАВШИЕ И ПОТЕРЯННЫЕ

- Беженцы все «на одно лицо», независимо от национальности, веры и страны. Не важно, где происходит война, - везде она оставляет скитающихся вдоль дорог женщин с маленькими детьми на руках. Где бы ни стреляли, люди прячутся по подвалам и бегут от пуль и снарядов. Вот и сейчас нас организованно увезли в безопасное место. Одно дело когда ты один переезжаешь, и можешь слиться с местным населением. Совсем другое, когда вас десятками автобусов свозят в маленький приграничный поселок, где все друг друга знают.

Заметила, что в 2014 к беженцам из ДНР россияне относились лояльнее, чем сейчас. Все знают, что население республики в основном бедное из-за отсутствия работы, поэтому и воспринимают нас как нахлебников. В сети много комментариев, что нам заплатят деньги в пунктах эвакуации, и то, что мы станем обузой для российского государства.

В первый раз ни о каких автобусах речи и не шло - девочки ехали в багажнике. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Границу пересекали долго, потом автобусы остановились в поселке Красный десант. Целые сутки в непредназначенном для дальних поездок городском автобусе. Естественно, люди возмутились, что нет еды, негде спать и вообще неизвестно, куда нас повезут жить. Связь у нас у всех донецкая, она не работает в Ростовской области. Зашли почитать в местные паблики новости и ужаснулись. Там чего только не пишут: «Почему к нам? Пусть их Америка принимает», «Уже начинают командовать и думают, что им должны» или «Пускай в Москву едут, зачем к нам?» После такого становится понятно, что не все согласны с нашим приездом, но выбора у нас не было — положение, можно сказать, безвыходное.

«ХОЧУ НАЙТИ РАБОТУ И ВЫЙТИ ЗАМУЖ»

- Родственники у нас есть в Мурманске, из Львова родня переехали в Чехию - там сейчас живут. Надеюсь, что найду работу и уже останусь в России какое-то время, а дальше посмотрим. Может, получится создать семью и нормально жить. За сестру не переживаю: она даже сейчас радостная ходит - тут много детей, они вместе играют, что-то рисуют на стеклах. Маму свою жалко - ей уже 50 лет, а она до сих пор не имеет мирного неба над головой и вынуждена покидать свой родной город, в котором провела всю свою жизнь.

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