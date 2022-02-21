Как беженка из Донбасса чудом нашла сестру в России

Для беженцев развернули пункты временного размещения Фото: Артур СЕЛИМОВ

Вот уже который день вчерашние жители ДНР нескончаемым потоком прибывают в Ростовскую область. Только за прошедшие сутки, по информации правительства региона, границу пересекли 21 тысяча человек - у каждого из них своя история, своя судьба, своя драма.

Вместе с правоохранителями на границе вынужденных переселенцев встречают члены поискового отряда «Миусс - Фронт». Они оказывают помощь бегущим от войны мирным жителям Донбасса.

- Конечно, люди подавлены, но все верят, что скоро вернутся домой, - вздыхает в разговоре с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону» Андрей Кудряков. - Почти у каждого из вынужденных переселенцев дома остались налаженный быт, работа, учеба и, самое главное, братья, отцы и мужья. Но для одной из беженок эвакуация оказалась счастливым событием, которое, напротив, привело к воссоединению.

Дело было еще в 2014 году, когда Светлана приехала в Ростовскую область вместе с 12-летней дочерью. Ее муж встал на сторону ополчения

- Он до сих пор числится пропавшим без вести, - продолжает Андрей Кудряков. - Но со временем женщина с дочкой вернулись в Донецк в надежде на то, что муж и отец когда-нибудь вернется домой. А вот старшая сестра Светланы уехала в Россию.Так между сестрами и разорвалась связь.

Позже выяснилось, что она потеряла телефон. Номера друг друга наизусть никто из родственниц не помнил.

- Они не общались с 2014 года. А на днях Светлана рассказала нам о своей семейной трагедии, когда мы встречали их на границе. Мы решили найти ее сестру и нам удалось это сделать, - говорит Андрей Кудряков.

Оказалось, что женщина сейчас живет в Севастополе.

- Сестры созвонились. Старшая сказала, что готова принять Светлану и племянницу. Мы проводили маму и дочь до вокзала. Так они, счастливые, сели на поезд, и поехали к родному человеку, - сказал собеседник.

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