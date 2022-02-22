Беженцев, которые прибывают в Ростовскую область, готовы принять в 44 регионах страны

Часть прибывших уже отправили в 11 регионов страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Донбасса, которые прибывают в Ростовскую область, готовы принять в 44 регионах страны. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

- В работе по приему лиц, вынужденно покинувших свое место жительства, пока задействовано шесть субъектов России, но география будет только расширяться. Уже готовы подключиться 44 региона, где подготовлены ПВР, - рассказал Александр Чуприян.

Вчера сообщали о 43 регионах, где могут принять переселенцев. Сегодня, 22 февраля, власти уточнили, что более 11 тысяч эвакуированных уже отправили в 11 субъектов страны. При этом в донских пунктах временного размещения находятся уже более 7 тысяч человек, в том числе большое количество детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове открыли 20 пунктов временного размещения для жителей ДНР и ЛНР

Там готовы принять больше трех тысяч человек (подробности)