В Ростовской области рассказали, сколько регионов готовы принять беженцев из Донбасса

О ситуации с расселением рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян. Фото: сайт управления МЧС

Переселенцев из Донбасса готовы принять 43 региона страны. Всего для людей подготовили почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Кроме указанных мест в резерве находятся еще 149 пунктов размещения ПВР на более чем 54 тысячи мест.

- Всего же на территории четырех субъектов в ПВР размещено около 10 тысяч человек, в том числе более 4,5 тысяч детей. Доставка беженцев в регионы продолжается железнодорожным транспортом. В течение суток запланировано отправление 21 поезда - в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области и другие, - сообщает МЧС.

Ранее стало известно, что в 99 пунктах размещения Ростовской области сейчас находятся более 6 тысяч человек. За сутки донскую границу пересекли более 21 тысячи человек, днем ранее зарегистрировали прибытие 30 тысяч жителей Донбасса.

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