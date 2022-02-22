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Общество22 февраля 2022 8:29

Более 11 тысяч беженцев отправили в другие регионы из Ростовской области

Стариков, женщин и детей доставят на новые местах ж/д составами
Ангелина СКИБА
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Эвакуированных людей увезли на поездах. Фото: правительство РО

Эвакуированных людей увезли на поездах. Фото: правительство РО

К утру 22 февраля из Ростовской области в другие регионы страны отправили более 11 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Из этого числа 4888 - дети. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным властей, 14 железнодорожных составов увезли людей в 11 субъектов Российской Федерации.

При этом в донских пунктах временного размещения решили остаться уже более 7 тысяч человек, из которых 3200 - дети. Ребят школьного возраста уже определили донские образовательные учреждения, взрослым обещают предложить рабочие места.

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