В Ростовской области беженцам из ДНР и ЛНР предложат работу

Особое внимание будут уделять врачам и учителям. Фото: правительство РО

В Ростовской области беженцам из ДНР и ЛНР должны предложить работу. Такую задачу поставил губернатор Василий Голубев. Информацию об этом утром 21 февраля опубликовали на сайте донского правительства.

- Региональные ведомства должны в кратчайшие сроки проанализировать профессиональный состав граждан и, по возможности, предложить работу, особенно это касается дефицитных для региона специальностей - врачей и учителей, - говорится в сообщении.

Также на отдельном контроле власти сейчас держат ситуацию с проживанием людей в пунктах временного размещения. Решаются вопросы коммунального обеспечения. Кроме того, переселенцам уже начали перечислять по 10 тысяч рублей. К этому моменту деньги получил 1031 человек, это 25,9% от всех принятых заявлений на финансовую поддержку.

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