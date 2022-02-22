В Ростовской области выплаты получили 2070 эвакуированных жителей Донбасса

В ПВРах сейчас 7 тысяч человек, в том числе дети Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей получили уже 2070 эвакуированных жителей Донбасса. Обновленные данные на утро 22 февраля сообщает сайт донского правительства.

К слову, количество перечисленных средств и оформленных документов на финансовую поддержку за сутки увеличилось. Например, на вчерашний день получателями были 1200 человек. Подали заявления на тот момент 4 тысячи беженцев.

Сейчас в Ростовской области работают уже 118 пунктов временного размещения. В них находятся уже более 7 тысяч человек, половина из них - дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтруд: все прибывшие из Донбасса в Ростовскую область получат по 10 тысяч рублей

Деньги по заявлениям должны выплатить людям с российскими паспортами и документами республик (подробности)