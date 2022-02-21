В Ростовской области заявления на материальную помощь подали уже 4 тысячи беженцев

Сейчас в регионе работают 100 пунктов временного размещения Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области заявления на получение единовременной материальной помощи подали уже 4 тысячи переселенцев из ДНР и ЛНР. Обновленную информацию днем 21 февраля озвучил глава управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

- С заявлениями обратились около 4 тысяч человек, 1200 их них к этому моменту получили средства на личные счета, - рассказал Сергей Тюрин.

Также чиновник добавил, что теперь в регионе работают не 99 пунктов временного размещения, а 100. В них сейчас находятся более 6 тысяч человек, половина из этого числа - дети.

Также, по словам Сергея Тюрина, сегодня из региона 10 поездов с беженцами отправили в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтруд: все прибывшие из Донбасса в Ростовскую область получат по 10 тысяч рублей

Деньги по заявлениям должны выплатить людям с российскими паспортами и документами республик (подробности)