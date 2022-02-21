Минтруд: все прибывшие из Донбасса в Ростовскую область получат по 10 тысяч рублей

На материальную поддержку могут претендовать проезжающие транзитом Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области выплаты по 10 тысяч рублей получат все прибывшие из Донбасса. Об этом сегодня, 21 февраля, в прямом эфире рассказала замминистра труда и социального развития региона Елена Калугян.

- Выплата положена абсолютно всем гражданам ДНР и ЛНР, которые эвакуировались с 18 февраля текущего года и пересекли границу России, - подчеркнула Елена Калугян.

Специалист уточнила, что деньги могут получить люди как с российскими паспортами, так и с документами республик. Речь идет и о беженцах, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения, а также у родственников и знакомых. Кроме того, на материальную поддержку могут претендовать проезжающие транзитом в другие регионы страны. Для получения выплаты нужно написать заявление.

Ранее в региональный Минтруд сообщил, что такую поддержку уже получил 1 031 человек. Это 25,9% от всех принятых заявлений на данный момент. В пунктах временного размещения сейчас находятся 6 тысяч человек, больше половины из них - дети.

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