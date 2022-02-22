В ПВРах Ростовской области находятся уже более 7 тысяч беженцев

Половина из эвакуированных - дети. Фото: правительства РО

В Ростовской области на утро 22 февраля в пунктах временного размещения находятся уже более 7 тысяч беженцев, половина из них - 3200 - дети. Людей принимают уже не в 100 ПВРах, а в 118. Эти цифры озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает сайт донского правительства.

Кроме того, еще более 11 тысяч человек, в том числе 4888 детей, отправили 14 ж/д составами в 11 регионов страны. Что касается выплат, то поддержку в 10 тысяч рублей к этому моменту получили уже 2070 человек.

- Сегодня начнётся приём заявлений от прибывших в другие регионы страны. Начали также поступать заявления от граждан, которые разместились не в ПВРах, а у родственников, - добавили власти.

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