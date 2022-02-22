В Ростове открыли 20 пунктов временного размещения для жителей ДНР и ЛНР

Ростов одним из первых протянул руку помощи жителям Донбасса. Фото: мэрия Ростова.

В Ростове-на-Дону открыты 20 ПВР для эвакуированных жителей Донбасса. В сумме они рассчитаны на более чем на три тысячи мест. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Известно, что более 200 жителям перечислили выплату в размере 10 тысяч рублей.

- Ростовчане всегда отличались особым радушием и гостеприимством. И сейчас мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы жители ДНР и ЛНР чувствовали себя у нас как дома, - подчеркнул на встрече с беженцами Алексей Валентинович.

Кроме того, 16 детей из ДНР и ЛНР сели парты в школе №4 в переулке Крепостном.

Им выдали учебник, канцелярские наборы. А в выходные ребята смогут посетить зоопарк, музеи и молодежный театр.

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