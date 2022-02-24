В Ростовской области заметили колонну военной техники

Проезжающие машины очевидцы успели снять на видео

В Ростовской области в ночь с 23 на 24 февраля очевидцы заметили колонну военной техники. Проезжающие машины люди успели снять на видео. Позже этот ролик прислали и в редакцию «КП - Ростов-на-Дону».

Судя по кадрам, автоколонну видели на одной из региональных трасс. Около десятка машин, предположительно, с бойцами внутри проследовали в неизвестном направлении.

Куда именно спешили военные, сказать с уверенностью нельзя. Однако можно предположить, что передвижения связаны с началом спецоперации, которую сегодня ночью объявил президент Владимир Путин - республики Донбасса попросили Россию о помощи.

Эту версию корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» отчасти подтвердили и в пресс-службе Южного военного округа. В ведомстве не стали уточнять, какую именно технику могли видеть люди. Также оставили в тайне окончательную точку маршрута колонны. При этом журналисту сообщили, что сейчас идет подготовка к операции.

- Сейчас в ЮВО идет подготовка к военной операции, о которой объявил глава государства, - прокомментировали в пресс-службе ЮВО.

К слову, осложнение ситуации вокруг Украины повлияло не только на действия Вооруженных сил России, и южного округа в частности. Также сегодня стало известно об ограничении на полеты гражданских воздушных судов в южные аэропорты, в списке значится и ростовский Платов.

Ранее президент Владимир Путин обратился к жителям страны с объявлением о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель - защита мирных граждан.

- Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии с Уставом ООН и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, - пояснил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, Москва будет стремиться к демилитаризации ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители ДНР и ЛНР могут оформить статус вынужденных переселенцев в Ростовской области

Консультации по этому вопросу проводят сотрудники миграционных подразделений (подробности)