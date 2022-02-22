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Общество22 февраля 2022 14:22

Жители ДНР и ЛНР могут оформить статус вынужденных переселенцев в Ростовской области

Консультации по этому вопросу проводят сотрудники миграционных подразделений
Ангелина СКИБА
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Тех, кто не имеет российского паспорта ставят на миграционный учет

Тех, кто не имеет российского паспорта ставят на миграционный учет

Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области эвакуированные жители Донбасса могут оформить статус вынужденных переселенцев или людей, получивших временное убежище, сообщает сайт донского правительства.

Речь идет о людях без российского гражданства. Тех, кто уже имеет российский паспорт ставят на регистрационный учет, а тех, у кого этого документа нет - на миграционный. Консультации для прибывших жителей Донбасса проводят сотрудники подразделений по вопросам миграции.

Параллельно с этим, отмечают власти, много внимания сейчас уделяется охране пунктов временного размещения. Также во всех ПВРах открыли медицинские кабинеты и пункты вакцинации от коронавируса. Контролируется санитарное состояние помещений.

- Региональные власти оперативно организовали пункты временного размещения и обеспечили граждан всем необходимым. Эту работу необходимо продолжить. Мы, со своей стороны, готовы оказать всестороннюю поддержку, - прокомментировал ситуацию руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимир Лозбинев.

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