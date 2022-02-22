В 37 ПВРах Ростовской области проведут санитарную дезинфекцию

От РСЧС задействовали более 8 тысяч человек и 2640 единиц техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области дезинфекцию проведут в 37 ПВРах для беженцев, а также на двух автомобильных пунктах пропуска. Эту работу собираются выполнить сегодня, 22 февраля, сообщили на утреннем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Кроме того, стало известно, что с прибывшими из Донбасса сейчас работают более тысячи волонтеров. Это психологи, медики, аниматоры и сопровождающие, которые встречают людей и распределяют гуманитарную помощь.

Также для работы с вынужденными переселенцами привлекли группировку сил от РСЧС: более 8 тысяч человек и 2640 единиц техники.

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