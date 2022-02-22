МЧС доставит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

На грузовиках привезут вещи и предметы первой необходимости. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса доставят в ближайшее время в Ростовскую область. Об этом сообщили сегодня, 22 февраля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Автоколонну с вещами и предметами первой необходимости сформировали в МЧС. Всего из Донского и Ногинского спасцентров отправили 228 тонн груза, его распределили по 34 машинам. Задействовали 85 специалистов.

Помимо этого, в донской регион прибудет колонна с гуманитарной помощью, которую собрали в 24 регионах страны отделения партии «Единая Россия».

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