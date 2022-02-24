В Азовском море приостановили судоходство

Судоходство приостановили в 4:00 24 февраля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Азовском море приостановлено судоходство. Такое решение утром 24 февраля приняли в Росморречфлоте.

— Судоходство приостановлено на основании федерального закона 155 «О внутренних морских водах в территориальной зоне и прилежащей зоне РФ», в соответствие с прибрежным предупреждением, полученным от Минобороны, — прокомментировали в Росморречфлоте.

По данным ведомства, судоходство приостановлено до особого распоряжения.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он сообщил, что после обращения руководителей ЛНР и ДНР принял решение о проведении военной операции. По его словам, Россия будет стремиться к демилитаризации Украины.

Ранее в Ростовской области приостановил работу аэропорт Платов. Ограничения были введены после запрета использования южного воздушного пространства. Три самолета, направлявшиеся в Ростов, отправили на соседние аэродромы.

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