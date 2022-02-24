Ростовский аэропорт Платов приостановил свою работу 24 февраля 2022 года

В Ростове приостановил работу аэропорт "Платов" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону была приостановлена работа аэропорта Платов. Об этом сообщили в пресс-службе донской авиагавани. Как пояснили там, вступившие в силу ограничения связаны с запретом использования южного воздушного пространства.

Этот запрет был введен авиационными властям. Три утренних самолета, которые должны были приземлиться в Ростове-на-Дону, ушли на запасные аэродромы.

- С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний, - отметили в пресс-службе донского аэропорта.

Известно, что ограничения действует 2 марта 2022 года.

Кроме Платова временно приостановлена работа аэропортов в Ставрополе, Элисте, Симферополе, Краснодарском крае - Геленджике, Витязево и Пашковском, а также в Воронеже, Белгороде, Орле, Брянске и Курске.

Пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты настоятельно не рекомендуется, - говорится в сообщении Росавиации. - Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний там посоветовали уточнять в официальных группах в соцсетях, сайтах авиакомпаний и аэропортов.

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